معلومات الوزراء: اختفاء 85 مليون وظيفة بعد 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة كورسيرا عن مستقبل الوظائف حول العالم؛ حيث يُتوقع أن تختفي 85 مليون وظيفة حول العالم، مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر، بحلول 2025.

على أن تعتمد الوظائف الجديدة -مهندس البرمجيات، ومهندس تعلم الآلة، ومحلل البيانات، وأخصائي التسويق- بالأساس على عدد من المهارات منها، المهارات الشخصية: كاتخاذ القرار والابتكار، ومهارات التواصل مثل: التعاون، وإدارة المشروعات، والمهارات التقنية: كالبرمجة.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من مليار شاب حول العالم سيدخلون سوق العمل في الفترة من (2015-2025)، و40% منهم سيجدون الوظائف المناسبة لهم.​