مستشفى "مصر للطيران" تتوسع في تقديم خدماتها "إلكترونيًّا" للعاملين بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت شركة "مصر للطيران للخدمات الطبية" التوسع في إطلاق العديد من الخدمات "الإلكترونية" الجديدة، من خلال خطة متكاملة للشركة القابضة لـ"مصر للطيران" برئاسة الطيار عمرو أبو العينين رئيس "القابضة لمصر للطيران" لتحديث الشبكة المعلوماتية، ورقمنة الخدمات التي تقدمها "مصر للطيران"، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

صرح بذلك الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا التنسيق مع قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمستشفى؛ بما يتيح تقديم كل الخدمات الطبية بطريقة "مميكنة"، وفق نظام معلوماتي متكامل يحقق طفرة في منظومة الخدمات الطبية، لتشمل كل بيانات المرضى من أشعات وتحاليل والتاريخ المرضي عن طريق شبكة معلومات متكاملة، ونظام HIS مرتبط بالـMobile Application، كما يتيح التحكم في مواعيد حجز العيادات، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومتابعة نتائجها وأي استفسارات مع خدمة العملاء (CONTACT US) ، ويتم ربط جميع الخدمات المؤداة للمريض بالاستفسارات المالية للخدمة المطلوبة وربطها مع الصيدليات والمخازن الطبية وإدارة المشتريات، وفقًا لمبادئ الحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية لكل البيانات، والخدمات الخاصة بالمرضى والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى .

وتابع صلاح بأن تطوير الشبكة المعلوماتية سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الطيران نحو الحوكمة والرقمنة الحديثة، موضحًا أنه يتم حاليًّا اختيار نظام تشغيل الشبكة المعلوماتية الجديد بالتعاون مع قطاع المعلومات بشركة مصر الطيران، وسيتيح هذا النظام تغطية المستشفى بالكامل بشبكة الإنترنت، وربطها بنظام معلوماتي شامل في إطار منظومة التحول الرقمي، موضحًا أنه يتم حاليًّا تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتدريب العاملين والأطقم الطبية على نظم تشغيل الشبكة المعلوماتية .

وقال رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية: من بين الخدمات الجديدة التي يقدمها مستشفى "مصر للطيران"، بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية، إمكانية التواصل بين أطقم الركب الطائر على متن رحلات مصر للطيران وقسم الاستقبال بالمستشفى، وذلك في حالة تعرض أي راكب لوعكة صحية خلال الرحلة، وتقديم الإرشادات الطبية والإسعافات الأولية له مع تزويد الطائرات بحقائب إسعاف من إدارة الطب الوقائي بصفة دورية، وتتيح الخدمة الجديدة المتابعة الطبية مع أفراد الطاقم الطائر لأية حالة مرضية على متن الطائرة، وتزويده بأية استشارات طبية لإنقاذ حياة أي راكب قد يتعرض إلى وعكة صحية من خلال توصيف الحالة والتواصل مع أطقم (حالات إنقاذ الحياة) بالمستشفى، بما يسهم في اتخاذ القرار سواء بهبوط الطائرة في أقرب مطار لإنقاذ المريض أو استكمال الرحلة وفقًا لحالة المريض، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية له، وكان لهذه الخدمة تأثير إيجابي كبير على رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية .

وأضاف رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية أنه رغم تحديات جائحة كورونا، استمرت خطة تطوير المستشفى ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للعاملين؛ حيث تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات واستحداث وحدات علاجية جديدة بأنظمة تكنولوجية كاملة ومتطورة، تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل. وقام مستشفى "مصر للطيران" بتفعيل خدمة إلكترونية بإتاحة نتائج التحاليل الطبية للعاملين بطريقة مميكنة ، وذلك دون تدخل عنصر بشري كما تم إنشاء موقع إلكتروني لمعرفة نتائج التحاليل الطبية بدلاً من الحضور بما يوفر الجهد والوقت .