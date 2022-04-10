شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيسة المفوضية الأوروبية لبحث التعامل مع تداعيات أزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الاوكرانية خاصة فيما يتعلق بامدادات الطاقة بانواعها المختلفة، وكذلك الامن الغذائى وتراجع سلاسل التوريد، حيث تم التوافق على التنسيق المنتظم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة في هذا السياق.