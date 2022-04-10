شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 5500 طالب استفادوا من معارض الوزارة الخدمية بالجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات عن المعارض التى نفذتها وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات المصرية فى الفترة الأخيرة والتى بلغ عددها ثمانية معارض، حيث تستهدف الوزارة تنظيم 10 معارض سلعية خلال شهر رمضان المعظم.

ونظمت وحدات التضامن الاجتماعى بجامعات «الفيوم، بنى سويف، قناة السويس، عين شمس، جنوب الوادى بقنا، الوادى الجديد، المنوفية» تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عددًا من المعارض خلال الفترة السابقة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث بلغ عدد المستفيدين 5500 طالب وطالبة، وبلغ إجمالى العارضين ما يزيد على 70 عارضًا، وشملت المعارض عددًا من المنتجات «السلع الغذائية، الملابس، المفروشات، المشغولات اليدوية، الشنط، الأحذية »، حيث وفرت تلك المعارض السلع بأسعار رمزية بنسب أقل من « 25% إلى 50%» من السوق الخارجي، وشملت المنتجات معروضات صنعت بأيادى الطلاب، ومعروضات للأسر المنتجة بالمديريات، ومعروضات بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة تدعيمًا لمساعدة كافة الطلاب للاستفادة من المنتجات.

وقامت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم بتنظيم معرض لمدة يوم واحد، شمل العديد من المنتجات « سجاد، كروشيه، إكسسورات، مشغولات بالكروشيه، عرائس يدوية، مفارش، ومشغولات مطرزة، شنط ، منتجات منزلية، ومشغولات ديكورية مصنعة بالخوص»، وذلك ضمن مشاركتها فى مهرجان الإرادة والتحدى، حيث شمل عدد العارضين 6 من الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي، وعرضت المنتجات بنسبة تخفيضات تراوحت بين « 10% إلى 15%»، بينما بلغ عدد المستفيدين ما يزيد على 350 مستفيدًا.

كما نفذت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بنى سويف معرضًا خيريًا لمدة يوم واحد، وذلك بتوزيع عدد من قطع الملابس بلغت أكثر من 1800 قطعة تقريبًا، وذلك أثناء مشاركتها فى إحدى القوافل بالجامعة، ووزعت الملابس كهدايا بدون أى مقابل، وتم توزيع كافة المنتجات بنسبة 100%.

وشاركت وحدة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية مديرية التضامن فى تنظيمها لمعرض الأسر المنتجة بالجامعة، حيث شمل على العديد من المنتجات، وكذلك نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة قناة السويس معرضًا للأسر المنتجة، وشمل العديد من المنتجات «الملابس، المفروشات، أدوات تزيين وديكور»، وبلغ عدد المستفيدين لوحدتى الإسكندرية وقناة السويس ما يزيد على 700 مستفيد.

ونظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة عين شمس معرضًا لمدة يوم واحد استعدادًا لشهر رمضات المعظم، وتشجيعًا للحرف اليدوية للطلاب، حيث شمل المعرض 15 عارضًا من الطلاب المتطوعين بالوحدة، وكذلك عارضين من الأسر المنتجة، وتضمن منتجات «كروشيه، إكسسورات، مفروشات، أدوات رمضان من فوانيس وأدوات منزلية بمشغولات رمضانية، شنط،مواد غذائية ، مشغولات مطرزة، ملابس»، وقد بلغت نسبة التخفيض من « 25% إلى 50%»، بينما تراوحت نسبة التخفيض للملابس أكثر من 80%.

وحقق المعرض نسبة بيع أكثر من 85%، ولبعض الأسر والطلاب بلغت النسبة 100%، فى حين بلغ متوسط نسبة المبيعات أكثر من 10 آلاف لإجمالى 450 مستفيدًا من خدمات المعرض خلال اليوم الواحد، وساهم المعرض فى تزايد أعداد الطلاب على الوحدة للتعرف على ماهية الحرف اليدوية، وكيفية مشاركتهم فى المعارض القادمة، مما أدى لتزايد اشتراك الطلاب بورش الحرف اليدوية التى تنفذها الوحدة فى جامعة عين شمس.

وشاركت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى بقنا الأسر المنتجة فى معرضها بعرض منتجات للحرف اليدوية المصنوعة بأيادى الطلاب «كروشيه، مشغولات مطرزة، تارات كروشيه»، ونفذ المعرض لمدة يوم واحد بإجمالى مستفيدين تجاوز الـ340 مستفيدًا، ولاقى المعرض أثرًا طيبًا فى نفوس الطلاب لاهتمام الوحدة بعؤض مشغولاتهم اليدوية فى معرض شمل العديد من العارضين.

وتحت شعار«إبداع» نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة المنوفية معرضًا للأسر المنتجة والطلاب الموهوبين، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام، لـ18 عارضًا، شمل المعرض العديد من المنتجات، خاصة السلع الغذائية التى تأتى تناسبًا مع شهر رمضان، حيث استطاعت الوحدة توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وتضمن المعرض العديد من المنتجات الأخرى« الملابس – السجاد- الأحذية- الشنط- اللوحات التشكيلية- المفروشات»، وترواح عدد المستفيدين 900 مستفيد تقريبًا، بينما تراوحت نسبة المبيعات أكثر من 85% من المنتجات المعروضة، وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا فى مساعدة الطلاب والعاملين بالجامعة لتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان الكريم بأسعار أقل من السوق الخارجى خاصة السلع الغذائية.

واستكمالًا لسلسة المعارض التى تنفذها الوحدات بالجامعات، نفذت وحدة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، معرضًا بأسعار مخفضة لمدة خمسة أيام لعدد 15 عارضًا من الطلاب والأسر المنتجدة والتجار المشاركين بعرض المنتجات بأسعار رمزية، وشمل المعرض العديد من المنتجات المصنعة يدويًا، وأخري« الملابس- الشنط- الإكسسورات- الكروشيه- المنظفات والعطور- السلع الغذائية – المنتجات الرمضانية»، وتراوحت نسب التخفيض ما بين 25% إلى 30% ، وتم بيع أكثر من 850 سلعة غذائية، وتم بيع أكثر من 65% من المعروضات لما يقرب من 850 مستفيدًا.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلى التوسع فى بقية الجامعات المصرية الخاصة.

وتهدف وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات إلى تعزيز وتوظيف قدرات الشباب، وتوفيرز كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعى وزيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيرًا تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة التى تعزز مشاركتهم فى تنمية المجتمع وفى العمل العام.