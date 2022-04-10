شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تأجيل امتحانات الترم الثانى بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

الحكومة تنفى تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد"، حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير أغذية مخفضة الأسعار إلى نهاية رمضان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الأحد، "فرانز تيمرمانز" نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 23 مليونًا و906 آلاف و809 سيدات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019، حيث تشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من سن 18 عامًا. الصحة: فحص 23 مليونا و906 آلاف سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة..انفوجراف

شكرى يستقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى المعنى بموضوعات تغير المناخ

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأحد، طرح الحجز مقاعد قطارات عيد الفطر المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية المقرر تحركها يوم 25 أبريل الموافق 24 رمضان.

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 24 رمضان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب النقل والشهادة الاعدادية تنطلق بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، مشددة على أنه لا توجد امتحانات فى شهر رمضان، مؤكدة أن الدراسة مستمرة حتى إجازة العيد على أن يتم مراجعة الدروس والمناهج قبل أداء الامتحانات.

التعليم: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد العيد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن ( العاشر من رمضان – الشروق – شمال خليج السويس – بني سويف الجديدة - العبور) قاموا بجولات مكثفة لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل بالمشروعات والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، لإنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 29 درجة

وزير الإسكان: جولات مكثفة لمسئولى المدن الجديدة لمتابعة سير العمل

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك