تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات أبريل

القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك فى صرف معاشات أبريل بزيادة 13 %، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية لتيسير صرف المعاشات .

كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى صرف معاشات أبريل بزيادة المعاشات بنسبة 13% فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من أبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو .

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.