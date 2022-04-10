شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل يكفل علاج غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور اليوم أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى تكفل الدولة علاج غير القادرين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية دون تمييز .

يأتى ذلك ضمن حملة (شامل) والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية المشروع كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.