مستعدون لكل المعارك.. رئيس "الشيوخ" يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وجاء نص البرقية كالتالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية.. "يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم باسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبرى قدمها رجال القوات المسلحة البواسل على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الزكية في سبيل تحريرها من دنس المحتل..

إننا في هذه المناسبة الغالية التي تمر علينا عامًا بعد عام لتعطينا العبر والدروس في أهمية التمسك بالوطن والعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان، فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله.