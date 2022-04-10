ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري للتشاجر في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة، بحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات بقصد التشاجر مع آخرين.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، أفادت بتواجد (أحد الأشخاص بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري "طبنجة" بقصد التشاجر مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط).. وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات).

بمواجهته أقر بأنه نظراً لحدوث مشاجرة بين نجل شقيقه وأحد جيرانه فحضر على إثر ذلك، وبحوزته السلاح الناري المضبوط لمناصرة نجل شقيقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.