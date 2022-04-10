"الأحوال المدنية" يواصل توجيه المأموريات لاستخراج الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – أسيوط– دمياط– الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 6855 بطاقة رقم قومي و12557 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر استمرار القوافل بها عدا محافظات (أسيوط) اعتباراً من السبت الموافق 9/4/2022 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

تم إيفاد مأمورية لعدد 6 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي له، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له.. حيت يتم تلقى إلتماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن 15341، وإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وكما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات (مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.