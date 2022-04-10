أمن القاهرة: سقوط متهم بتزوير أوراق رسمية في قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطل انتحل صفة موظف في جهة حكومية بمنطقة قصر النيل.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، اشتبهت في إحدى السيارات وبإستيقافها، وسؤال قائدها عن التراخيص، إدعى أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وقدم كارنيه منسوب لذات الجهة باسمه، وباستكمال الفحص تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبحوزته (6 كارنيهات باسمه منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – 2 كارنيه باسم والده منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وجميعهم "مزورين").

وبفحص السيارة قيادته تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها "مزيفة" وبالكشف الفني عنها تبين أنها مقيدة باسمه "منتهية التراخيص"، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة محل الضبط وبها تلاعب بالحروف المدونة عليها - لوحات معدنية مزيفه - ٤ لوحات بلاستيكية مزيفين بعدة أرقام مختلفة مثبت عليهم شعارات لجهات حكومية – جهاز اتصال لاسلكي "ووكى توكى").

بمواجهته اعترف بانتحاله الصفة المشار إليها، كما أقر بقيامه باصطناع وتزوير الكارنيهات المضبوطة بحوزته باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة إسكنر بمسكنه، كما أقر بحيازته لباقي المضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات بتفتيش مسكنه تم ضبط طابعه ألوان والمستخدمة في عملية التزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.