قفزا من الخامس.. إصابة 3 أشخاص هربا من جحيم نيران شقة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص قفزوا من الطابق الخامس إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بالهرم، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بمنطقة كفر الجبل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وجار السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى باقي المجاورات.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الهرم، بينت قفز 3 أشخاص من قاطني الشقة محل الحريق هربا من النيران، ما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.