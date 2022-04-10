شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 13.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7 جنيهات. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها. -فاصوليا 12.5‎ جنيه. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. ‏‎- البسلة 12.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎-ورق عنب 25 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎-يوسفي سكرى 7 جنيهات. -برتقال بصرة 7 جنيهات. -برتقال بلدى 5 جنيهات. -الفراولة 13 جنيها.