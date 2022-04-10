شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- البطاطس 7 جنيهات.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات.
- الكوسة بـ 8 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
-فاصوليا 12.5 جنيه.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
-ورق عنب 25 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
-يوسفي سكرى 7 جنيهات.
-برتقال بصرة 7 جنيهات.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 13 جنيها.