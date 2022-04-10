شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غينيا الاستوائية: ندعم جهود مصر لاستضافة وإنجاح COP27 في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية Obiang Nguema Mbasogo، حيث نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الغيني، معربًا عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين البلديّن.

واستعرض السفير المصري ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية من تطور ملحوظ في العديد من المجالات والتي من أبرزها التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعى، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والاخشاب والأدوية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الغيني بمختلف مجالات التعاون مع مصر، مشيراً إلى استفادة العديد من الطلبة والمتدربين الغينيين بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة إلى الكوادر الغينية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجالات الطب والتمريض والكهرباء والثروة السمكية ومكافحة الإرهاب والعديد من المجالات الأخرى، مؤكدًا أن حكومته تركز على تعزيز التعاون مع دول الجنوب، خاصة الدول التي لديها إمكانيات وخبرات متراكمة في القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر.

كما قدم الرئيس الغيني التهنئة لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، مؤكدًا على دعم بلاده للجهود المصرية لاستضافة وإنجاح هذا المؤتمر الدولي الهام.