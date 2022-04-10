شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إنشاء مسجدين بمدينتى دهب ونويبع بالمشاركة مع جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء مسجدين أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع بالمشاركة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، كما تم الاتفاق على تكريم حفظة كتاب الله (عز وجل) من أبناء محافظة جنوب سيناء يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ الموافق 21/ 4/ 2022م في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة الحادي والعشرين.

كما أوضحت الوزارة أنه بهذه المناسبة سيتم توزيع 2 طن لحوم صكوك إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء، ليصل إجمالي ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة خمسة أطنان لحوم صكوك إطعام وألفي شنطة رمضانية.