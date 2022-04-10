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القوى العاملة: تعيين 645 شابا و9 دورات بالوحدة المتنقلة بالمنيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، تعيين 645 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1039 شاباً .

 

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان اليوم، إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى ، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 681 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبى .

 

وفى نفس السياق نوه وليد الإمام مدير المديرية - فى تقريره الشهرى للوزير- إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضى بالتفتيش على 455 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 164 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 13 غلق إدارى ، وعقد 30 ندوة توعية "اعرف - احمى نفسك" ، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

 

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً ، قامت المديرية بصرف 23 منحة مولود جديد بإجمالى 46 ألف جنيه ، و 5 منح زواج بـ 15 ألف جنيه ، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 22 ألف جنيه ، وعمل وثائق التأمين التكافلى لـ 1131 عاملاً من المسجلين بإجمالى 67 ألفاً و 860 جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية "علاج - عمليات جراحية صغرى"  لـ 21 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالى 64 ألفاً و399 جنيه .

 

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1110 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3111 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 76 محضراً ، وعمل 12 ندوة توعية ، كما تلقت المديرية 46 شكوى عمالية ، 33 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء ، و 13 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

 

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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