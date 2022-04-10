شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا بتصنيف "QS" البريطانى 2022.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج تصنيف QS البريطاني لعام 2022 تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، كما تعد الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي.

ونشر المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة فيديوجراف يوضح حجم تقدم جامعة القاهرة في تصنيف QS الإنجليزي، حيث أظهرت نتائج التصنيف زيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 حيث ظهرت الجامعة في 26 تخصصًا هذا العام مقارنة بظهورها في 10 تخصصات فقط عام 2017.

وجاءت جامعة القاهرة في المركز من 51 - 100 عالميًا في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، وفي المركز من 51 - 70 عالميًا في تخصص طب الأسنان، وفي المركز 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية، وعلى مستوى قطاعات العلوم الكبرى المركز 134 عالميًا في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، والمركز 271 عالميًا في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، وفي المركز 178 عالميًا في مجال علوم الحياة والطب، و292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية.

جدير بالذكر، أن تقرير التصنيف الإنجليزي QS يقسم كل التخصصات العلمية بالعالم إلى 5 قطاعات رئيسة، و51 تخصصًا فرعيًا، ويضم التصنيف ترتيب أكثر من 1400 جامعة عالمية كبرى حول العالم من بين 30 ألف جامعة، وجامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة في جميع القطاعات الرئيسة مجتمعة ولها ترتيب محدد بهم ومتطور عن الأعوام الماضية.