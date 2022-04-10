شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطالب المسافرين التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل دخول مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مصر للطيران المسافرين القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية https://visitegypt.gov.eg وضرورة الحصول على كود الموافقة QR Code للدخول إلى مصر، وإظهاره بمطارات السفر لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt).

وناشدت مصر للطيران المسافرين في بيان صحفي صباح اليوم الأحد، بضرورة إتباع التعليمات التالية:

- في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل علي المنصة الإلكترونية وإسترجاع بياناته المسجلة سابقا كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.

- في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لايوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

- في حالة إستخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدي الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل علي أنه له أولوية المراجعة نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.