شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إيراد النهر تناقش خطة إدارة المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة والان مع تفاصيل الخبر



- أعمال تطهير للترع والمصارف وزيادة جاهزية المحطات ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات القاهرة - سامية سيد - - رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين- أعمال تطهير للترع والمصارف وزيادة جاهزية المحطات ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة آليات إدارة وتوزيع المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

واستعرض عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

ووجه عبد العاطى برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، كما إستعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة ، بالإضافة لزيادة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

ووجه عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.