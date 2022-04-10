شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على نتيجة انتخابات التجديد النصفى للمجلس الملى للأرمن الأرثوذكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس لمدينة الإسكندرية، لمدة 4 سنوات من تاريخ 24 نوفمبر 2021 حتى 23 نوفمبر 2025، وذلك وفق اللائحة النظامية للطائفة وعددهم 12 عضوا، وهم:

1. ديكران فاهان الكسانيان

2.رافى إستفان إرام إسرائليان

3.هراير نرسيس فارتتان ماردكيان

4.زافين نوبار كركور ليلكيان

5.فاهى هاروتيون فاهيه ارتينيان

6.ريتاكاربيس كاورك بلابيكيان

7 جارين قواديس ديكران بلابيكيان

8. رافى زهراب كاريكين خاجيك ناخشكريان

9. جاربيس ارتين جرابيت جرجريان

10. مايدة زافين بلايان

11. هاكوب سيروب هاكوب توتونجيان

12. جارو ارتين كرابيد كانسيان