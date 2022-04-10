شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.

فقد احتلت المرأة، مناصب قيادية واهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ ليُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويزيد من فرصها في التمكين بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية، بحرص وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترجمة كافة حقوقها لقرارات وخطوات فعلية .

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامي (15/2016ـ 20/2021)، ومن بين الإنجازات أيضا تحقيق جهود هامة لصالح التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة :

- توفير قروض بقيمة 2.4 مليار جنيه واستفاد منها 360 ألف سيدة.

- بلغت نسبة استفادة المرأة من قروض جهاز تنمية المشروعات 43% .

- تدريب 2065 سيدة على مهنة الخياطة والتطريز والطباعة على الملابس.

- بلغت قيمة مبيعات معارض الأسر المنتجة 51 مليون جنيه.

- استفادة 148,3 ألف سيدة من برامج محو الأمية المالية والمصرفية ( الشمول المالي ).

- تنظیم 11 لقاء توعوي للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

- استخراج بطاقات رقم قومي لنحو 8 آلاف سيدة من غير القادرات.

- منح 53 ألف شهادة " أمان " للنساء في المناطق الأكثر إحتياجاً .

- عقد ٦٢٧٩ فعالية ثقافية خاصة بالمرأة.

- تعزيز دور المرأة في نشر قيم التسامح بتأهيل وتدريب 49 واعظة .



