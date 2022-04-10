شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعليم العالى تغلق باب التقدم لجائزة ذاكرة العالم 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق اللجنة الوطنية لليونسكو، باب التقدم لجائزة (اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم) في دورتها التاسعة، يوم 15 أبريل الجارى، ومن المقرر أن يكون التقدم على البريد الإلكترونى للجنة الوطنية لليونسكو حتى تتمكن اللجنة المعنية من اتخاذ اللازم وإرسالها إلى منظمة اليونسكو.

وتمول هذه الجائزة من جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التى قدمت مساهمات كبيرة فى حفظ التراث الوثائقي، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت اللجنة الوطنية لليونسكو أنه يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاثة مرشحين)، بحيث يكون متضمنًا ملخصًا ووصف لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخص للعمل أو نتائج المصنف، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، وكذا استعراض الطريقة التى ساهم بها العمل المقدم فيها عرض، وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة أنشئت عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذلك ذكرى نقش كتاب جيكجى الذى يعد أقدم الكتب الذى طُبعت بالحروف المعدنية.