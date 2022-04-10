شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان عقب صلاة التراويح بالحسين والان مع تفاصيل الخبر
ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973.
وأكد وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وأننا في حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، وسائر بلاد العالمين.
وشهدت منطقة الحسين بالقاهرة، أعمال تطوير كبيرة، بالتزامن مع تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومن أبرز ما تم تنفيذه من اعمال هو تطوير وتجديد مسجد الحسين وإنشاء ساحة جديدة للمسجد وسور معدني يحيط بالمسجد والساحة.
وشملت أعمال التطوير المسجد والساحة الخارجية والمنطقة المحيطة به حيث عاد المسجد بعد تطويره لاستقبال المصلين فى ثانى ايام رمضان، فى صلاة العشاء والتراويح، وكان قد تم غلق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة غلقًا مؤقتًا لتتمكن الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير به تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة مساجد.