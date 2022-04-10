الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان عقب صلاة التراويح بالحسين

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الأوقاف، عقب صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه اليوم، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وإننا لفى حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة .

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973.

وأكد وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وأننا في حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، وسائر بلاد العالمين.

وشهدت منطقة الحسين بالقاهرة، أعمال تطوير كبيرة، بالتزامن مع تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومن أبرز ما تم تنفيذه من اعمال هو تطوير وتجديد مسجد الحسين وإنشاء ساحة جديدة للمسجد وسور معدني يحيط بالمسجد والساحة.