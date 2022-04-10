شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن لكبار السن بعد مرور 3 شهور من حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح كورونا تلقى الجرعة التنشيطية الثالثة بأى من المراكز الخاصة بلقاح كورونا دون التقيد بمركز معين.

وأضافت وزارة الصحة، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا مهمة لحماية كبار السن من مخاطر الإصابة بعدوى كورونا، كما أنها تعمل على تعزيز المناعة .

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف