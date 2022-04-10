الزواج الثاني بإذن.. برلمانية ترد على انتقادات مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت النائبة نشوة الديب، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنها تقدمت بالمشروع منذ شهرين، مشيدة بمسلسل "فاتن أمل الحربي" الذي يتناول مناقشة قضايا.

وأضافت الديب، في بث مباشر لموقع "الخليج 365"، إن الدراما قادرة على خلق روح من الحوار المجتمعي وثقافات وتغيير سلوك، ولها دور في صياغة العقول، مشيرة إلى أنه هناك دراسة سنة 1995 أكدت أن أكر من 705 من المصريين ينهلون ثقافتهم من الدراما، داعية الكتاب والقائمين على الأعمال الدراسمية، بالاهتمام بالعقل المصري والقيم والمبادئ.

وأكدت الديب، أن مشروع القانون يحتوي على 180 مادة فيما يخص مراحل التقاضي لحصول الزوجة على حقها عقب طلاقها أو ترك زوجها لها والأسرة، موضحة أن مشروع القانون يعالج في بعض مواده مسألة تأخر قضايا حقوق المرأة في المحاكم.

ونوهت الديب، بأن مشروع القانون يتواكب مع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش حاليًا أزهى عصورها وبالتالي يجب أن تنال كافة حقوقها أيضًا وبالقانون.

ونفت أن تكون لديها علم بمشروعات قوانين أخرى مقدمة أو ستقدم بشأن الأحوال الشخصية في مجلس النواب حاليًا، مؤكدة في الوقت نفسه أنها مستعدة للحوار والمناقشة مع أي جهة سواء كانت تنفيذية أو نيابية بشأن مشروع القانون والأهم من ذلك هو أن يعمل الجميع من أجل خروج قانون يحقق العدالة للأسرة المصرية وفي أقرب وقت ممكن.

وأعربت النائبة، عن أملها أن يتم مناقشة مشروع القانون المقدم خلال دور الانعقاد الحالي ويكون هدية للمصريين دون تحيز لأي طرف، مؤكدة أن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الثاني يعمل من أجل حماية حقوق المواطن، خصوصًا فيما يخص المرأة المصرية.

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