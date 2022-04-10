شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع البريطانية: خروج قوات روسيا من شمال أوكرانيا كشف أدلة على مقابر جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وأن خروج قوات روسيا من شمال أوكرانيا، كشف أدلة على مقابر جماعية، وذلك وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن توجيه 4 مليارات يورو مساعدات، لدعم الدول التي تستقبل لاجئين أوكرانيين، فيما تم الإفراج عن 12 جنديا أوكرانيا و 14 مدنيا في عملية تبادل أسرى مع روسيا.

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين جراء النزاع الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي وحتى الآن، حيث بلغ 4149 ضحية بينهم 1766 قتيلا و2383 مصابا.

وأوضح المكتب الأممي أن 630 مدنيا قتلوا وأصيب 1213 في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ، في حين قتل 560 مدنيا وأصيب 944 اخرون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاوكرانية فى حين قتل 70 مدنيا وأصيب 269 آخرون وذلك في المناطق التي نصبت نفسها بنفسها.

وذكر أن 1136 مدنيا قتلوا وأصيب 1170 في مناطق أوكرانية أخرى هي: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.