شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 10/4/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:00
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:57 ص
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:06 م
وقت صلاة العشاء 7:22 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:24