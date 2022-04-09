شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أبو بكر عزت عن لقائها مع الرئيس السيسي: سعدت بيه وعرفت اهتمامه بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الكتابة سماح أبو بكر عزت على لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم: "لقاء سعدت بيه وحسيت قد ايه الاهتمام بالأطفال وكذلك الأطفال محظوظة فى بلدنا بوجود الرئيس السيسى فى الدولة، ويعطى فرصة كبيرة للحديث عن الأعمال".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الطفل حاليا مطلع ومتفاعل مع السوشيال ميديا وواجبنا ترسيخ للطفل الحضارة المصرية، ونعرف الأطفال المبادرات التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأطفال هى اللى هتشيل المهمة ومن واجبنا ان نعرف الأطفال ما يحدث".

وتابعت أن الأطفال لديها استعداد كبير جدا فى الاستيعاب، وهناك أطفال فى المدارس بدأت تعمل مبادرات لمساعدة المواطنين فى المناطق المجاورة لهم، مضيفة أن الطفل لديه طاقة وحماس شديد ولابد من إعطائهم الفرصة لاستخدام هذه الطاقة فى طريقة صحيحة.

وأوضحت أنه خلال الفترة المقبلة نقدم من خلال الشاشة أعمال توصل للأطفال تاريخ مصر وتوثق جميع مراحل الدولة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة فى مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الكاتبة سماح أبو بكر عزت أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً أن النجاح والتقدير الذى لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة فى مجال الأدب الوطنى للأطفال، مشيرةً فى هذا السياق إلى مشروعها الأدبى الأخير تحت عنوان "حياة وكريمة"، وهى القصة المستوحاة من مبادرة "حياة كريمة"، والتى تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال.