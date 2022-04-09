شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستأنف غدا صرف المعاشات ببنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد، صرف معاشات أبريل من فروع بنك ناصر الاجتماعى، بالزيادة 13% وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية.

كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى صرف معاشات ابريل زيادةُ المعاشات بنسبة 13% فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيه، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.