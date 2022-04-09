جثتان وشاب ينتقم لوالده أمين الشرطة.. كواليس "خناقة شوارع" بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مقتل أمين شرطة على يد شخص أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أفراد إحدى العائلات في المرج، فيما تدخل نجل المجني عليه وأنهى حياة قاتل والده قبل أن تضبطه جهات الأمن.

وصرحت النيابة بدفن جثمان أمين الشرطة، وإيداع تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، ووصرحت أيضًا بدفن جثمان القتيل الثاني المتهم بقتل أمين الشرطة.

ولا تزال النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في القضية، والمتهمين في المشاجرة والمتسببين فيها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتجدد مشاجرة بين أفراد عائلة بالمرج بسبب خلافات على الميراث، وتدخل أحد جيرانهم ويعمل شرطي لفض المشاجرة وتهدئة الأمور بين الأطراف المتشاجرة، ليُصاب فيها ويلقى مصرعه في الحال عقب إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبعد دقائق فوجئ الجميع بنجل القتيل، يخرج سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه ويطلق الرصاص على المتهم بقتل والده قبل القبض عليه، وجار التحقيقات في الواقعة.