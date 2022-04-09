"150 غرزة".. تفاصيل "علقة ساخنة" لطفل في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في اعتداء 5 أشخاص على طفل في منطقة السلام.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين ضربوا المجني عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات مع والده، وأحدثوا فيه 150 غرزة.

وبدأت التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من أحد المستشفيات تفيد باستقبال "ع. م"، عمره 16 عامًا مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الـ5 أشخاص اعتدوا بالضرب بـ الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية على ووالدته، وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل أكثر من 150 غرزة لايزال الطفل يُعالج على إثرها حتى الآن.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.