بعد زيادة أعداد الحجاج.. تعرف على حصة مصر.. وهل تعود "القرعة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحبت شركات السياحة المصرية بقرار وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام، 1443 هجرية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

قال بعض أصحاب الشركات الدينية العاملة في الحج والعمرة إن القرار أثلج صدور الشركات والراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأضافت مصادر بغرف الحج والعمرة أنه من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 ألفًا إلى 35 ألفًا.

وأكد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج تختلف عن ضوابط العمرة.

ودعا البكري، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، إلى ضرورة انتظار الضوابط السعودية الخاصة بالموسم والعدد الممنوح لمصر، مؤكداً أن الضوابط المصرية مع تخفيض العدد وبعد التوقف من أيام "كورونا" ستختلف أيضاً.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، بأن الحج سيكون بنظام الحصص غير مؤكد حتى الآن، لأنه لم يصدر منشور رسمي بذلك.

وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن توقعاته لكوتة مصر، أن الأمر خارج التوقعات.

وقال الدكتور إبراهيم هلال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن الحج مختلف عن العمرة؛ لأنه لا بد من وجود تضامن بين الشركات السياحية العاملة في الموسم، وهو قائم على ذلك؛ نظرًا لقلة الأعداد.

ويتوقع هلال، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أن يشهد موسم الحج هذا العام، العمل بنظام القرعة، منوهاً بأنه في حالة تطبيق نظام الحصص سيؤدي ذلك إلى ارتفاع شديد في الأسعار؛ نظرًا لوجود احتكار من الشركات وتداول التأشيرات وخلق سوق سوداء.

وقال هلال بشأن توقعاته لكوتة مصر: إن الدول العربية سيكون محدد لها من ١٧٠ إلى ٢٠٠ ألف حاج، ومن الوارد أن يكون لمصر من نحو 30 إلى 40 ألف تأشيرة.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن موسم الحج هذا العام سيكون بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.

وأشار عنبي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إلى أن غرفة شركات السياحة أعلنت في منشور رسمي أن كل شركات السياحة ستقدم على موقع بوابة العمرة لموسم الحج لمدة شهر من تاريخه.

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: "منتظرون شروط وضوابط الحج هذا العام على غرار العمرة من حيث المشرف، وهل سيكون الحج بنظام القرعة، أو حصص.. وغيرها من التفاصيل الأخرى".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام، 1443 هجرية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت المملكة شروطاً لتنظيم الموسم، منها أن يتم السماح بالحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، واشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة، مع ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، واتباع التعليمات الوقائية من جانب الحجاج خلال أداء مناسكهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وكانت غرفة شركات السياحة المصرية أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية؛ من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة: Trans.hajj.gov.eg، اعتبارًا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8

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