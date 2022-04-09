لطلاب الكليات الشرعية.. انطلاق مسابقة "الزي الأزهري" لنشر الفكر الوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد العشماوي أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، انطلاق المسابقة الكبرى للزي الأزهري، لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، اليوم السبت.

وقال العشماوي في تصريحات له، السبت، إن المسابقة تنطلق من المجالس العلمية المحمدية الأحمدية الأزهرية، التابعة لجمعية الشيخ محمود المداح لتحفيظ القرآن الكريم، في رحاب القطب الصوفى أحمد البدوي في طنطا، المسابقة الكبرى للزي الأزهري، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأزهر، الذي يوافق السابع من رمضان كل عام.

وتجرى المسابقة تحت رعاية الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وكيل رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، و الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وبرئاسة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، الأستاذ بجامعة الأزهر.

وتتمثل شروط المسابقة فيما يلي:

١- أن يكون المتسابق من طلاب الكليات الشرعية في جامعة الأزهر، وهي (القرآن الكريم، وأصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية، وأقسام الدراسات الإسلامية بكليتي التربية واللغات والترجمة).

٢- أن يكون على المنهج الأزهري الأصيل، بعيدًا عن أي انتماء، وأن يحافظ على كرامة الزي الأزهري.

٣- أن يجتاز المقابلة التي تعقد له في الثقافة الأزهرية العامة.

- إجراءات التسابق:

١- يتقدم المتسابق في الزمان والمكان الذين يحددان لاحقًا للمقابلة بما يثبت كونه طالبًا في إحدى الكليات الشرعية.

٢- يختبر المتسابق بواسطة لجنة من أساتذة جامعة الأزهر في (تاريخ الأزهر الشريف، وتاريخ شيوخه الذين تولوا المشيخة، وتاريخ المذهب الأشعري وأئمته وأصوله، والمذاهب الفقهية الأربعة وأئمتها، والتصوف ورجاله، وهذه مكونات المنهج الأزهري الأصيل) والمصادر العلمية مفتوحة أمام المتسابقين؛ لاستخراج المادة العلمية منها.

٣- ستجرى المقابلات عقب عيد الفطر، في المجالس العلمية في طنطا.

- جوائز المسابقة:

-50 زيًا أزهريًا أنيقًا من أجود الأنواع، لأعلى 50 تقديرًا من بين جميع المتسابقين، ومكتبة مصغرة، وشهادة تقدير، في حفل كبير يحضره جمع كبير من أهل العلم والسادة المسؤولين.

- شهادة تقدير لأجود مُصَنِّع للزي الأزهري ممن شاركوا في المسابقة.​