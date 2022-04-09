شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: المصريون لهم طبيعة خاصة ويظهر ذلك فى الاحترام المتبادل والمناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365: إن المصريين لهم طبيعة خاصة وتدين شامل ويظهر ذلك فى الأعياد والمناسبات الرسمية ولا يستطيع أحد أن يفرق بين أبناء الوطن.

وتابع خلال كلمته بحفل الإفطار الذى نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر أن هذه الطبيعة تظهر فى الاحترام المتبادل وهوية الشعب المصرى.

وشارك فى الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون وممثلين من الأزهر الشريف والأوقاف.

وقال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر آيات من الإنجيل "بسلام المدينة يكون لكم" مؤكدا أنه يجب أن نفتخر بأننا مصريين.

وأوضح كرم جبر أن هذا البلد فى رباط إلى يوم الدين ولا يستطيع أحد يعمل فيها فتنة وتبوء كل محاولات الانقسام بالفشل.

وقال سعد الدين الهلالى إنه يعزى الشعب المصرى فى استشهاد القمص أرسانيوس كاهن السيدة العذراء بالإسكندرية والذى أكد على احترام الدين الاسلامى للأخر المختلف والحفاظ عليه وما حدث من سفك دماء برئ منه الإسلام، مؤكدا أنه جرم خطير، موضحا أن الجيش المصرى سيظل حائط أمان لكل المصريين وأفراده هم أولادنا.

وأدان الشيخ أحمد ترك محاولات زعزعة النسيج الوطنى، مؤكدا أن هذا الشعب لا يعرف أو انقسامات على مر العصور.



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (1)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (2)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (3)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (4)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (5)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (6)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (7)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (8)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (9)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (10)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (11)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (12)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (13)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (14)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (15)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (16)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (17)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (18)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (19)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (20)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (21)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (22)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (23)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (24)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (25)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (26)



الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار فى حب الله والوطن (27)