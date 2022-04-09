شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: على الوالدين الالتزام أمام الأطفال بأداء العبادات حتى يكونوا قدوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،على ضرورة التزام الآباء أمام أطفالهم بأداء العبادات على الوجه الصحيح؛ حتى يكونوا قدوة لهم، فذلك أفضل كثيرًا من الكلام فقط معهم دون فعل.

وأضاف مفتى الجمهور، للإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، في ردِّه على سؤال حول تكليف الأطفال والصبيان غير المكلفين بالصيام قال فضيلته: إنَّ التكليف عمومًا مرتبط بالقدرة على التكليف، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل.

وتابع شوقي علام، أنه من المحبَّب أن نعوِّد الأطفال قبل البلوغ على الصلاة والصيام، بل لا مانع من اصطحابهم في العمرة أو الحج دون إجبار أو إرهاق، ويحسب لهم حج نافلة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لَقِيَ رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: "مَنِ القَومُ؟" قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: "رسولُ اللهِ"، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم. وعلى ذلك يصحُّ حجُّ الصبي ما دام قد أكمل له والداه أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لهما وَلَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأنَّ شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبيُّ غير مكلَّف.