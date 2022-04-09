شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن افتتاح 43 مسجدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 34 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا ، منها ( 818 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 145 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. عمران – العرقوب – كفر الدوار

2. العلي القدير – الكوم الأخضر – حوش عيسى

3. العقاري – قرية العقاري البحرية – مركز المحمودية

4. الرحمن – تلبقا – كوم حمادة

5. العزيز غنيم – المنطقة السادسة بدر

6. الميهي البحري – زاوية حمور - الدلنجات

7. كوبري المحطة فرهاش – حوش عيسي

مديرية أوقاف الشرقية

8. السلام - عرب السلاوي الصغيرة – عمريط- مركز أبو حماد

9. الجعافرة الكبير – النمروط - فاقوس

10. بدران – أولاد موسى – أبو كبير

11. النور – عزبة هارون – شبرا النخلة

مديرية أوقاف الغربية

12. غنيم غالي – كفر الزيات

13. النور – الانشاء - السنطة

14. الكبير – كفر شماخ – كفر الزيات

15. البحري – حانوت – زفتى

مديرية أوقاف أسوان

الأهالي – الرديسية

16. الرحمة – حي شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية

17. الكبير – قرية 2 بنجر السكر – برج العرب

18. 1/7 أبيس – محرم بك

مديرية أوقاف الفيوم

19. قباء – بندر طامية

20. أبو صايم الغرب – الشواشنة

مديرية أوقاف أسيوط

21. خاتم المرسلين – العوامر - ديروط

مديرية أوقاف المنوفية

22. العتيق – كفر الخضرة – مركز الباجور

مديرية أوقاف بني سويف

23. أحمد قاسم – الزرابي – مركز بني سويف

24. عيد مرزوق – بهبشين - ناصر

25. عثمان بن عفان – بندر ناصر

26. رياض الصالحين – الحي الرابع شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف دمياط

27. عرب عاشور – كفر سعد

28. النور بالسنانية – طريق رأس البر القديم

مديرية أوقاف المنيا

29. النور – زاوية برمشا - العدوة

30. الهدى – عزبة خورشيد – منفطين - سملوط

31. السلام – دهمرو – مغاغة

32. الفردوس – البيهو - سمالوط

مديرية أوقاف القليوبية

33. الرحمن – عزبة حلموس – أبو الغيط – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف الإسماعيلية

34. الهداية – أبو سلاية – التل الكبير

مديرية أوقاف الأقصر

35. حسن الخاتمة – قرية الدبابية شرق - إسنا

36. الفتاح العليم - القرايا – النمسا - إسنا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1. الهدى والإيمان – جزيرة الطويرات - قنا

2. فاطمة الزهراء – المفرجية - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

3. عمران – كفر الحاجة – مركز ايتاي البارود

4. الحمد قليشان – مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف أسيوط

5. عبد الرحيم كيلاني – المختون – ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

6. والي ميزار - النزلة - الشواشنة

مديرية أوقاف المنوفية

7. أولاد سويد – جدام – مركز تلا