شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. توجيهات رئاسية لربط شباب المصريين فى الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تناول الاجتماع متابعة "جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج".

واطلع الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية "إتكلم عربي"، والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج، ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط شباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم، وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية.





الرئيس السيسي يؤكد متابعته للأعمال الأدبية للكاتبة سماح أبو بكر عزتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.





غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 29 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

المترو يناشد بالاستمرار فى ارتداء الكمامة داخل المحطات للوقاية من كورونا

ناشدت شركة المترو جمهور الركاب الاستمرار فى ارتداء كمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة استمرار توقيع غرامات فورية تنفيذا على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

شيخ الأزهر: الله متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله.. والمؤمن أقوى إدراكا من الملحدقال الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن اسم السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم مأخوذ من السلم ومعناه أن الله متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الإمام الطيب: السلام في معنى ذاته أنه ذات لا يلحقها العدم الذات سليمة بريئة من العدم وبريئة مما تتصف به ذوات العباد من نقص ومن ومن ومن، مثلا الحركة وصف من أوصاف المخلوقات والجسم وهى من لوازم الأجسام والحركة لا تلحق ذات الله تعالى فهى بريئة سليمة من هذا الوصف.

الصحة: حقن الوريد أو العضل لا تسبب الإفطار ومراجعة الطبيب ضرورية قالت وزارة الصحة والسكان إن الحقن التي تؤخد في الوريد أو العضل لا تسبب الإفطار مؤكدة أنه يجب مراجعة الطبيب قبل تناول أى دواء .





الرئيس السيسي يستعرض الاستعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تناول الاجتماع متابعة "جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزيرة نبيلة مكرم، عرضت الاستعدادات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".





أسرة الاختيار 3 تعلن عن مفاجأة مدوية فى حلقة اليوماعلنت أسرة مسلسل الاختيار 3 عن مفاجأة مدوية سيتم عرضها في الحلقة الثامنه التي ستعرض اليوم.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

رئيس الوزراء يزور عددا من مصانع المنتجات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية بأكتوبر.. صوربدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، زيارة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة في المنطقة الاستثمارية ( سي بي سي) بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بزيارة شركة "طنبو فود انجريدينتس" للتصنيع الغذائي والزراعي، ورافقه نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تقارير: 23 مليون يورو سنوياً راتب محمد صلاح الجديد فى ليفربولكشفت تقارير صحفية عن الراتب السنوى الذي سيحصل عليه النجم المصري محمد صلاح والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، حال تجديد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بصيف 2023. وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبد الله يغادر لألمانيا لإجراء عملية انزلاق غضروفيقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الملك عبدالله الثاني، سيغادر أرض الوطن غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وعملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.





ديلى ميل تكشف: بوريس جونسون زار كييف للقاء زيلنسكى سراكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، سافر إلى كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة.

وأظهرت صورة شاركتها سفارة أوكرانيا لدى المملكة المتحدة على تويتر ، الزعمين جالسان عبر طاولة في عاصمة البلاد ، مع أعلام كل منهما في الغرفة.

الملياردير الروسى رومان إبراموفيتش يعانى لدفع رواتب موظفيه.. التفاصيلمع تجميد أصوله من قبل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب صلاته بالكرملين، وجد الملياردير الروسى، رومان أبراموفيتش، 55 عامًا، نفسه معزولًا عن الجزء الأكبر من ثروته البالغة 6.4 مليار جنيه إسترلينى، والتى شهدت انخفاضًا من 11.1 مليار جنيه إسترلينى فى بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الواقع، تم الإبلاغ هذا الأسبوع أن الأمور ساءت للغاية لدرجة أنه طلب قروض من الأصدقاء، وفقا للديلى ميل.





صادرات الصناعات الهندسية المصرية تقفز 26% أول شهرين من 2022أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهرى يناير وفبراير 2022 بنسبة 26% حيث بلغت 583.5 مليون بالمقارنة بـ 464.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2021.

وأشار المجلس فى تقريره الشهرى، إلى أن صادرات القطاع ارتفعت 26% فى شهر فبراير2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 304 مليون دولار فى فبراير 2022 بالمقارنة بـ 241.3 مليون دولار فى فبراير 2021.