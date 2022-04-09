أول تعليق من وزير الأوقاف على قرار السعودية بشأن إجراءات الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على مليون شخص فقط لحجاج الداخل والخارج.

وقال الوزير في بيان اليوم السبت: في ضوء أن جائحة كورونا لم تنته بعد، وما زالت التخوفات الارتدادية قائمة والإصابات موجودة بالفيروس بنسبة أو بأخرى في معظم دول العالم، ندعم جميع الاحتياطات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في شأن حج هذا العام من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية وعمل مسحة حديثة وتكون سلبية قبل السفر بـ 72 ساعة، وأن يكون سن الحاج أقل من (65) عامًا، والالتزام بجميع التعليمات الصحية في هذا الشأن.

وتابع جمعة:"نرى أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق مقاصد الشرع الشريف في الحفاظ على النفس في ظل أن الوضع الراهن ما زال بالفعل يستدعي توخي الحذر سواء من جهة الدولة المضيفة أم من جهة جميع الدول التي ينبغي أن تساعد في تطبيق هذه الإجراءات، واتخاذ كل ما يلزم لتفادي التزاحم الشديد في موسم الحج في ظل هواجس عودة انتشار الفيروس.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت رفع عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

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