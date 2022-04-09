رول الجلسة بـQR Code.. خطى ثابتة من النيابة نحو التحول الرقمي في المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تسير النيابة العامة بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي بالكامل في أعمالها وآخرها تقديم خدمة "رول الجلسات" عن طريق QR Code، لتكون ضمن خدمات عدة قدمتها النيابة منذ إعلان النائب العام المستشار حمادة الصاوي إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ في أكتوبر 2021.

ونشر المحامي نادر نوري، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، صورًا تُظهر QR Code لرول الجلسات بمحكمتي جنح مصر الجديدة وجنح النزهة.

وقال "نوري" في تصريحات لمصراوي، إن "رول الجلسات" أعدته النيابات الجزئية بمحكمة مصر الجديدة، موضحًا أنه عند فتح QR Code على هاتف المحامي تظهر أرقام القضايا المحدد نظرها لكل محكمة جنح.

وأشار إلى أن رول الـQR Code البديل الأفضل من الورقي ويمنع التكدس أمامه من المحامين، لافتًا "ممكن ياخد وقت عشان بعض المحامين يتعودوا.. والموضوع بعد كده هيبقى سهل".

وفي سياق متصل بالتحول الرقمي بوزارة العدل، أطلقت الوزارة موقعها الإلكتروني التجريبي، الذي يمكن المحامين من الاستعلام عن رول الجلسات، والاستعلام عن موقف الدعوى والاستعلام عن رول الدعوى، والاستعلام عن وجود استعلام من عدمه.

وحتى الآن، يُقدم الموقع جميع الخدمات السالفة في دعاوى المدني والعمال والإيجار وصحة التوقيع وغيرها دون القضايا الجنائية.

ويمكن الدخول على موقع وزارة العدل من الرابط التالي (https://bit.ly/3v8wlJF).

خدمات إلكترونية تقدمها النيابة العامة:

- أتاحت النيابة خدمة منظومة "العرائض الإلكترونية" لتلقي الشكاوى المختلفة عبر الرابط (https://bit.ly/3v4FwLc).

- تقدم النيابة خدمات المرور والأحوال الشخصية ونيابات الأسرة إلكترونيا من الرابط (https://bit.ly/3KrvWsd).