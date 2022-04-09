السارق مفاجأة.. حل لغز سرقة جهاز حيوي من مستشفى أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات حادث سرقة داخل مستشفى أوسيم المركزي.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من مأمور مركز أوسيم باكتشاف مدير المستشفى سرقة أحد الأجهزة.

شكل العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال فريق بحث بقيادة الرائد أحمد فرحات تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

على مدار الساعة، فحص الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، الأطقم الطبية (أطباء - ممرضين) ومسؤولي الصيانة وأفراد الأمن الإداري.

جهود البحث والتحري التي قادها النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، توصلت إلى أن طبيب النوبتجية وراء سرقة جهاز التنفس الصناعي.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط المشكو في حقه بعد رصد مشاهدات له ومراجعة دفتر النوبتجية، وعثر على الجهاز بمنزله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.