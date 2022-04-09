تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي وشركائه بقضية "الجوكر" لـ 14 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر المستشار محمد سعيد الشربيني رئيس الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه لجلسة 14 مايو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

نسبت النيابة للمتهمين نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحلة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.