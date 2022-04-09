شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حقن الوريد أو العضل لا تسبب الإفطار ومراجعة الطبيب ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الحقن التي تؤخد في الوريد أو العضل لا تسبب الإفطار مؤكدة أنه يجب مراجعة الطبيب قبل تناول أى دواء .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة والسكان توفر الرد على كافة استفسارات المواطنين حول الحصول علي الدواء أو الرغبة في الكشف من خلال الخطوط الساخة للوزارة .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف