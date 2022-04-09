شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد متابعته للأعمال الأدبية للكاتبة سماح أبو بكر عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الكاتبة سماح أبو بكر عزت أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال، مشيرةً في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان "حياة وكريمة"، وهي القصة المستوحاة من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال.

وأعرب الرئيس عن متابعته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكداً أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال.