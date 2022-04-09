شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية لربط شباب المصريين فى الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تناول الاجتماع متابعة "جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج".

واطلع الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية "إتكلم عربي"، والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط شباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم، وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية.