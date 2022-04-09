شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهود المصرية للحد من استخدامات الملوثات العضوية الثابتة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد الجهود المصرية للالتزام بالاتفاقيات الدولية والحد من استخدامات الملوثات العضوية الثابتة
1- خلال شهر مايو2003وقعت مصر على اتفاقية استوكهولم .
2- و في مايو2004 دخلت مصر مرحلة التطبيق.
3- وفي شهر مايو 2005 تم وضع خطة وطنية للملوثات العضوية الثابتة.
4- وخلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2008 تم تنفيذ مشروع خاص بادارة الزيوت المستخلصة بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية .
5- وشهدت الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 ، تم تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الملوثات العضوية الثابتة، من خلال مشروع ممول من مرفق البيئة العالمي الجيف.
7- وفى الفترة من عام 1011 حتى 2012 تم تنفيذ مشروع للتخلص من مادة الديوكسين و الفيوران في منطقة سفاجا، وكان المشروع بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لحماية البحر الأحمر .
8- ومنذ عام 2010 حتى الآن، تم تنفيذ مشروع med pol ، الخاص بالإدارة المتكاملة للزيوت المستخلصة، وتم التخلص من حوالى 185 طن من زيوت الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور .
9- فى عام 2015 بدأت خطوات تحديث خطة العمل الوطنية .
10- وفى الفترة من أكتوبر 2014 حتى نوفمبر 2018، تم تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال التعاون بين وزارة البيئة و البنك الدولي و مرفق البيئة العالمي، و بالشراكة مع وزارتي الزراعة و الكهرباء .