شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهود المصرية للحد من استخدامات الملوثات العضوية الثابتة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة البيئة غدا الاحد بفاعليات ختام مشروع التخلص من المخلفات العضوية الثابته بحضور ثلاثة وزراء وهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

خلال هذا التقرير نرصد الجهود المصرية للالتزام بالاتفاقيات الدولية والحد من استخدامات الملوثات العضوية الثابتة

1- خلال شهر مايو2003وقعت مصر على اتفاقية استوكهولم .

2- و في مايو2004 دخلت مصر مرحلة التطبيق.

3- وفي شهر مايو 2005 تم وضع خطة وطنية للملوثات العضوية الثابتة.

4- وخلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2008 تم تنفيذ مشروع خاص بادارة الزيوت المستخلصة بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية .

5- وشهدت الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 ، تم تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الملوثات العضوية الثابتة، من خلال مشروع ممول من مرفق البيئة العالمي الجيف.

7- وفى الفترة من عام 1011 حتى 2012 تم تنفيذ مشروع للتخلص من مادة الديوكسين و الفيوران في منطقة سفاجا، وكان المشروع بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لحماية البحر الأحمر .

8- ومنذ عام 2010 حتى الآن، تم تنفيذ مشروع med pol ، الخاص بالإدارة المتكاملة للزيوت المستخلصة، وتم التخلص من حوالى 185 طن من زيوت الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور .

9- فى عام 2015 بدأت خطوات تحديث خطة العمل الوطنية .

10- وفى الفترة من أكتوبر 2014 حتى نوفمبر 2018، تم تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال التعاون بين وزارة البيئة و البنك الدولي و مرفق البيئة العالمي، و بالشراكة مع وزارتي الزراعة و الكهرباء .