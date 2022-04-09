معجزة أعادت الكرامة.. قضايا الدولة تهنئ السيسي والشعب المصري بانتصارات العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ١٤٤٣ه‍.

وجاء في تهنئة الهيئة "إن انتصارات العاشر من رمضان حقق فيها جيش مصر العظيم معجزة عسكرية أعاد بها الكرامة والشموخ ليس لمصر الحبيبة فحسب، ولكن للأمة العربية والإسلامية جميعها ذلك النصر الذي كان سبباً في استرداد أرض سيناء العزيزة، حطم فيها الجيش المصري الباسل أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ونسف مقولة خط برليف المنيع، ضحى فيها شهداء مصر الأوفياء من رجال قواتنا المسلحة بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية من أجل عزة مصر ورفعتها.

واختتمت بيانها "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة على فخامة الرئيس بموفور الصحة والعافية وعلى الوطن العزيز وقواته المسلحة الأبية بكل الخير والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير.

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.