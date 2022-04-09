حفل اغتصاب جماعي.. تأجيل محاكمة 6 متهمين بالاعتداء على فتاة لـ18 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين باغتصاب فتاة في مبنى مهجور بعين شمس لجلسة 18 مايو، لسماع شهادة المجني عليها.

بدأت تفاصيل الواقعة بمداومة المجني عليها على التصفح بمواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في الوصول إلى عمل يوفر لها دخل يساعدها في دراستها بكلية التمريض، لكن حينما واتتها الفرصة آلت بها إلى حفل اغتصاب جماعي عجزت عن الفرار منه.

فكَّر 6 متهمين في حيلة للإيقاع بأي فتاة يتناوبون على اغتصابها، نشروا إعلانًا عبر "فيسبوك" عن فرصة عمل جديدة بمرتب مُجزي، وقعت المجني عليها أول فريسة لخدعتهم وتواصلت معهم هاتفيًا فأبلغوها بميعاد مُحدد قبل 3 أسابيع في منطقة عين شمس؛ لإجراء مقابلة عمل.

همت الفتاة مُبتهجة وجهزت حالها إلى اللقاء، عند وصولها وجدت رجلين في انتظارها داخل تاكسي أجرة أخبراها أن المقابلة في مكان يبعد عن موقع اتفاقهما بأمتار قليلة، توجهوا جميعًا إلى شقة بمحيط عين شمس، وما أن وصلت كمموا وجهها بمنديل مُعطر بمخدر وسقطت على الأرض مُغشيًا عليها.

اقتاد المتهمون الفتاة إلى عقار مهجور، وتناوبوا على اغتصابها، استولوا على متعلقاتها وهاتفها وتركوها فريسة سهلة المساغ لحارس العقار الذي همَّ لإشباع غريزته لكن استفاقت حينها الطالبة الجامعية وصفعته ليفر هاربا.

واستغاثت الضحية بالأهالي فأبلغوا الشرطة التي ألقت القبض عليهم.