ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة " توك توك "بإستيقافه وسرقة (هاتفه المحمول) كرهاً عنه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة ".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال اتستقلالهما مركبة "توك توك" والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة, وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة)، كما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبارتكاب حادث سرقة (هاتف محمول) آخر من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) حال سيره بدائرة القسم، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول, واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.