المتهم نجل ممثلة مشهورة.. تفاصيل قتل شخص لـ"حماه" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالهرم، التحقيق حول قيام نجل ممثلة مشهورة بقتل والد زوجته بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة فيصل.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت النيابة العامة صرحت بتشريح جثمان المتوفي، وطلبت تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال الشهود حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم نجل ممثلة مشهورة وأنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات مالية بينهما، على إثرها ذهبت الزوجة إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر فيها الأقارب من الطرفين.

وأوضحت التحقيقات أن الأسرتين اتفقا عقد جلسة على المقهى أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وأثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها المتهم والد الزوجة.

وأكدت التحريات الأولية، أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرين من الأسرتين داخل مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات.

وتبين أن الزوج تعدى على حماه بواسطة "قالب رخام" على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.