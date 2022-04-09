في أول أسبوع في رمضان.. الداخلية: سقوط 8 تشكيلات عصابية ارتكبوا 29 حادث سرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، في مجال ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 28 متهما إعترفوا بإرتكاب 29 حادث سرقة متنوع، وضبط 26 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 81 حادثا متنوعا، أبرزهم قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهماً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.